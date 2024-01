Stiri pe aceeasi tema

- Eurostar a anulat trenuri care circula intre Franta si Belgia din cauza vremii nefavorabileMulte trenuri Eurostar care circula intre Paris, Bruxelles, Amsterdam si Koln au fost anulate vineri, potrivit paginii de internet a operatorului, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza…

- Premierul canadian Justin Trudeau a semnat joi un acord prin care transfera catre guvernul local din Nunavut (nord) controlul asupra terenurilor si resurselor din aceasta uriasa regiune arctica bogata in minerale, marcand astfel cel mai mare transfer de control teritorial din istoria Canadei, relateaza…

- CEO al Google le-a transmis angajaților ca va continua sa reduca personalul in acest an, dupa ce a concediat deja mii de angajați in ianuarie 2023. Sundar Pichai spune ca disponibilizarile se vor concentra pe simplificarea execuției și accelerarea vitezei.Informația a fost facuta publica de The Verge,…

- Principalul aeroport din Oslo a fost inchis miercuri din motive de securitate, in urma caderilor masive de zapada in regiunea capitalei Norvegiei, iar alte servicii de transport feroviar si transport public au suferit, de asemenea, intarzieri severe sau anulari, au precizat operatorii, potrivit Reuters.

- Grupul auto francez Renault mizeaza pe faptul ca noile modele lansate in 2024, precum si reducerile de preturi la modelul Megane, il vor ajuta sa concureze mai bine cu rivalul american Tesla pe piata din Franta, a declarat miercuri pentru Reuters un director de la Renault, potrivit Agerpres.

- Ideea de o luna ianuarie fara consum de alcool se afla in centrul unei dispute politice in Franta, dupa ce peste 45 de profesori cu studii in domeniul adictiilor au semnat o scrisoare prin care indeamna statul sa promoveze o luna de abstinenta, insa lobby-ul pentru alcool spune ca ideea nu este in concordanta…

- Societe Generale continua vanzarile de active in AfricaSociete Generale, al treilea mare grup bancar din Franta, a anuntat joi vanzarea a doua subsidiare din Africa, Societe Generale Burkina Faso si Banco Societe Generale Mozambic, catre Vista Group, transmite Reuters, conform Agerpres. Detaliile…

- Aripa irlandeza Andrew Conway si-a anuntat retragerea din rugby la doar 32 de ani din cauza unei accidentari la genunchi, a anuntat clubul Munster, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Conway a strans 30 de selectii in XV-le Irlandei si a reusit 15 eseuri, inclusiv doua in editia 2022 a Turneului…