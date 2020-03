Amalgama va deschide concertul Judas Priest

Stiri pe aceeasi tema

- Amalgama este a doua trupa confirmata pentru deschiderea concertului pe care Judas Priest il va sustine pe 21 iulie la Bucuresti.Trupa heavy metal Amalgama a fost infiintata in urma cu aproximativ 20 de ani, la Sankt Petersburg, de Vlad Graf Ivoilov. S-a mutat in Moscova si a lansat, intre…

- Nick Mason’s Saucerful Of Secrets va concerta in premiera la Bucuresti pe 19 iunie la Arenele Romane. Celebrul tobosar Pink Floyd va canta primele doua albume Pink Floyd alaturi de trupa sa. Aceasta ii include si pe celebrii Gary Kemp din Spandau Ballet si pe Guy Pratt (basist live Pink Floyd si David…

- Trupa W.A.S.P. revine in Romania pentru un concert special in cadrul turneului "1984 to Headless", care va avea loc pe 11 noiembrie, la Arenele Romane din Bucuresti. "'1984 to Headless' este un turneu in care...

- Anul acesta, in perioada 12 iunie – 12 iulie, se va desfașura turneul final al Campionatului European de fotbal 2020. Va fi o ediție speciala din mai multe puncte de vedere. Se sarbatoresc 60 de ani de la primul turneu final și, in premiera, meciurile vor fi gazduite de 12 orașe din 12 țari,…

- Una dintre cele mai iubite trupe romanești de rock alternativ, The Mono Jacks, prezinta publicului cel de-al treilea album. Discul ,,Gloria” va fi lansat printr-un concert sambata, 8 februarie, la Arenele Romane din București (cort incalzit), iar in deschidere vor canta byron și Rockabella. Biletele…

- Putin, ale carui declaratii au fost citate sambata pe portalul Kremlinului, a propus saptamana trecuta o revizuire a Constitutiei - prima de la adoptarea actualei Legi fundamentale in 1993, relansand speculatii cu privire la pregatirea viitorului sau politic dupa 2024, cand ii expira ultimul mandat…

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 21 iulie 2020 la Arenele Romane in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years! Judas Priest este cu siguranta una dintre legendele scenei metal internationale. Cu peste 40 de ani de activitate, cu un Grammy castigat pentru ‘Best Metal Performance’ si cu ultimul…