Placido Domingo amână concertele din România Placido Domingo a anuntat ca nu va putea concerta luna aceasta la Cluj si Bucuresti. Concertul sau din Capitala a fost sold out. Cantaretul de opera a fost diagnosticat cu bronsita. Prin urmare i s-a impus o perioada de repaus vocal de cel putin 10 zile. Cele doua concerte extraordinare pe care urma sa le sustina in 23 februarie, la BT Arena din Cluj Napoca, respectiv in 26 februarie, la Sala Palatului din Bucuresti, vor fi reprogramate, conform news.ro. „Sunt teribil de trist ca trebuie sa aman in acest moment, mai ales din cauza inconvenientelor pe care acest lucru le provoaca tuturor celor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

- In data de 23 februarie, la BT Arena din Cluj-Napoca, Placido Domingo urma sa cante alaturi de celebra soprana Adela Zaharia si Valahia Symphony Orchestra, cu dirijorul spaniol Jordi Bernacer la pupitru, insa tenorul si-a anulat calatoria in Romania.

- Concertele de la Cluj-Napoca si Bucuresti ale tenorului Placido Domingo, programate sa se desfasoare pe 23 si 26 februarie, vor fi reprogramate, informeaza pagina de Facebook a Asociatiei Culturale Mall4Art, unul dintre organizatorii evenimentului. „Legendarul tenor Placido Domingo a fost nevoit sa-si…

- Cei care isi dorec sa il vada live pe Placido Domingo au inca posibilitatea sa achizitioneze bilete pentru concertul programat la BT Arena din Cluj-Napoca pe 23 februarie. Concertul din Bucuresti, programat pe 26 februarie, este deja sold out. Organizatorii declara: “Ne bucuram ca Sala Palatului va…

- Biletele pentru concertul pe care legendarul tenor Placido Domingp il va sustine la Bucuresti pe 26 februarie s-au epuizat. Se mai pot inca achizitiona bilete pentru concertul ce il aduce pe Placido Domingo pe scena BT Arena din Cluj-Napoca pe 23 februarie.Organizatorii declara: “Ne bucuram ca Sala…

