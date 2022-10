Alphabet Inc., compania care deține Google, este acuzată că trimite în spam e-mailurile republicanilor americani Compania care deține Google a fost data in judecata deoarece ar trimite in fișierele spam e-mailurile republicanilor americani. Politicienii acuza compania de discriminare și spun ca au pierdut fonduri și informații din acest motiv, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

