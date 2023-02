Stiri pe aceeasi tema

- Grupul informatic IBM urmeaza sa desfiinteze aproximativ 3.900 de posturi - reprezentand un pic peste 1- din total -, in cadrul unui plan de concedieri legat de reorientarea sa strategica, declara o sursa apropiata AFP, iar The Wall Street Journal (WSJ) avanseaza acelasi numar. Societatea cu sediul…

- Societatea cu sediul in Armonk, in statul New York, nu mentioneaza in mod expres aceste desfiintari de posturi intr-un comunicat in care si-a publicat miercuri rezultatele economice si nici intr-o conferinta telefonica in care si-a prezentat conturile trimestriale. Conducatorii companiei au evocat doar…

- Romanul Sebastian Ghiorghiu spune ca a avut noua mașini pana la varsta de 19 ani și a devenit milionar la 24 de ani, iar acum invața tinerii in online cum sa-i calce pe urme. Sebastian Ghiorghiu este nascut in Statele Unite, insa parinții lui sunt originari din Romania și s-au mutat peste Ocean in 1980.…

- Alphabet, compania care detine Google si YouTube, a anuntat ca renunta la 12.000 de angajati, adica sase la suta din posturi, la doar cateva zile dupa ce si Microsoft a decis sa concedieze 10.000 de angajati.

- Alphabet, compania mama a motorului de cautare Google, va reduce 12.000 de posturi, a anuntat grupul, vineri, 20 ianuarie, la cateva zile dupa ce compania rivala Microsoft a anunțat ca va concedia 10.000 de angajati, scrie agenția Reuters, preluata de news.ro. Intr-un mesaj intern transmis angajaților,…

- Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de "atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar", intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor…

- Sportul ramane una dintre cele mai mari atractii pentru vizionarea in direct, deoarece publicul din SUA trece din ce in ce mai mult de la abonamentele la TV cu plata la aplicatiile de streaming. Miscarea va completa probabil efortul Amazon de a dubla programele sportive oferite prin serviciul sau Prime…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…