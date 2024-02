Alla Pugaciova și soțul ei, considerați ”agenți straini”, au cazut in dizgrația țarului Putin. Duma de Stat a emis o cerere de confiscare a casei celor doi. Potrivit noii legi referitore la proprietațile ”agenților straini”, Duma de Stat a facut o cerere de confiscare a casei cantareței Alla Pugaciova și a soțului sau, comediantul Maxim Galkin. Canalul de Telegram pro-Kremlin SHOT informeaza ca autoritațile ruse doresc sa puna in aplicare confiscarea asupra proprietații situata in localitatea Gryaz, regiunea Moscova. Deputatul Dmitri Gușev este cel care susține ca Maxim Galkin ar fi raspandit…