Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, intrebat luni seara la emisiunea PRESSALERT LIVE daca va face concedieri in instituție, a declarat ca nu este așa de aprig ca Ilie Bolojan, liderul CJ Bihor. Imediat dupa instalarea in funcție, Bolojan a declarat ca va concedia jumatate din angajați.…

- Președintele interimar PNL Timiș, Alin Nica, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre primele sale zile in funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, dar și despre negocierile cu USR PLUS pentru stabilirea…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a recunoscut ca Alina Gorghiu, cea care deschide lista pentru Senat in județ, a fost impusa de la București la primul mandat care se incheie in curand. Insa, de data aceasta, Nica spune ca Alina Gorghiu iși merita locul pentru ca a ajutat mai mulți primari.…

- Prezent miercuri seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Simion Moșiu, liderul consilierilor municipali ai PNL, a precizat ca președintele interimar al filialei Timiș trebuie sa iși asume și conducerea organizației Timișoara a PNL, și ca l-a sfatuit in acest sens pe Nica, iar acest lucru s-a și intamplat.…

- Președintele ales al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a declarat, astazi, ca a efectuat a doua vizita la Compania Naționala de Investiții (CNI) pentru a impulsiona și a impinge inainte proiectele stadionului și al salii polivalente. Astfel, Nica a precizat ca stadionul, care se va afla in patrimoniul…

- Aflat in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, noul președinte al Consiliului Județean Timiș a vorbit despre relația sa cu Nicolae Robu, oarecum tensionata dupa confruntarea celor doi pentru șefia PNL Timiș, dar și despre campania electorala recent incheiata. „In ultima luna am avut cateva…

- Proaspat caștigator al alegerilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș a fost invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, unde a acceptat sa vorbeasca despre un subiect pe care l-a evitat in campanie: motivul retragerii de pe lista candidaților PNL pentru CJT, unde se…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș și candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a vorbit in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, despre situația delicata din sistemul de invațamant in condițile pandemiei de coronavirus. Parte din Consiliul Județean pentru Situații de Urgența,…