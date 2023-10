Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de consumatori nu au gaze din cauza unei avarii produse la sistemul de distributie, in timpul unor sapaturi facute de angajatii unei firme, au anunțat luni, 2 octombrie, reprezentantii Distrigaz Sud Retele.„Ca urmare a unei avarii produse asupra sistemului de distributie a gazelor naturale…

- Doi barbati, in varsta de 40, respectiv 63 de ani, se dadeau drept politisti dupa ce identificau victimele, respectiv turisti care nu vorbeau limba romana, si in timp ce ii perchezitionau le furau banii din portofele prin metoda Maradona. Cei doi au fost prinși in flagrant. Metoda Maradona este o metoda…

- O femeie a fost mușcata, joi, de un caine in timp ce se afla pe un teren viran din apropierea locuinței, in București. Incidentul a avut loc dimineața, in Sectorul 1 al Capitalei. „La data de 10 august 2023, politiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Secția 4 au fost sesizați,…

- O femeie de 45 de ani a fost rapita si sechestrata intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 24 Politie au salvat, luni, o femeie de 45 de ani, care era tinuta intr-un apartament, impotriva vointei sale. Oamenii legii…

- O femeie in varsta de 45 de ani, rapita și sechestrata intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei, a fost salvata de polițiști dupa ce a reușit sa vorbeasca cu o prietena prin intermediul unei aplicații de mesagerie online. Politiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Secția…

- Doi tineri de 18, respectiv 21 de ani, sunt acuzați ca au furat peste 70 de tablete de la școala gimnaziala 'George Bacovia" din Sectorul 4 al Capitalei. Ca sa fie tacamul complet, aceasta școala se afla vis a vis de Secția 16 de Poliție din București. Tanarul de 18 ani a fost surprins de camerele de…

- Directoarea economica a unei companii farmaceutice din Sectorul 1 al Capitalei este acuzata ca a delapidat firma la care lucreaza cu aproximativ 3,6 milioane de euro. Oficial de la Politie "La data de 19 iulie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de…