Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a declarat vineri ca 22 de persoane au fost arestate fiind suspectate ca au provocat incendiile masive care s-au soldat cu cel putin 69 de morti in tara nord-africana, relateaza dpa. Incendiile au izbucnit luni in 17 provincii algeriene pe fondul…

- Incendiile, care au inceput luni seara, au ucis 17 civili in Tizi Ouzou si Setif, potrivit unui nou bilant anuntat de premierul Aimcne Benabderahmane.Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a deplorat pe Twitter moartea a 25 de militari care incercau sa stinga incendiile, prezentand condoleante familiilor…

- Cel putin 42 de persoane, intre care 17 de civili si 25 de militari, si-au pierdut viata in incendiile care au devastat nordul Algeriei, in special in Kabilia, au declarat marti autoritatile locale, citand focuri ''de origine criminala'' provocate de un episod de canicula, relateaza…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Algeria in incendiile forestiere care se extind in aceasta tara din nordul Africii, a precizat marti autoritatea de aparare civila, potrivit DPA. Doua persoane au suferit rani grave, a mai mentionat institutia. Potrivit postului public…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 150 au fost date disparute in urma viiturilor care au lovit joi dimineata provincia Nouristan din nord-estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP si Reuters. "Aproximativ 40 de persoane au murit noaptea trecuta…

- Cel putin 67 de oameni au murit, iar altii sunt disparuti in urma alunecarilor de teren provocate de ploile abundente inregistrate in vestul Indiei in sezonul musonic, anunta autoritatilor locale, conform agentiei Reuters. Trei alunecari de teren au avut loc in ultimele 24 de ore in districtul…

- Cel putin 195 de oameni au murit in Germania si Belgia dupa ce viiturile au venit puternic si rapid, ridicand intrebari despre cum a fost posibil acest lucru si modul in care autoritatile au gestionat situatia in aceste tari. Chiar daca mai putin afectata, peste Olanda s-au abatut de asemenea fenomene…

- Cel putin 28 de persoane si-au pierdut viata luni in Pakistan intr-un accident de autocar care transporta persoane ce se intorceau la familiile lor in ajunul sarbatorii Eid al-Adha, a declarat o sursa oficiala, relateaza AFP. Autocarul a lovit un camion, la circa 100 de km de Multan, in provincia…