Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Alexandru Rafila a afirmat luni, ca trasmiterea comunitara in Romania a infecției cu Covid-19 este deosebit de accentuata. "Suntem pe creștere, este adevarat, așa se intampla cu bolile acestea inalt transmisibile, creșterea daca nu e controlata, este logaritmica, adica fiecare persoana…

- Inițial, un reprezentant al OMS a spus ca pacienții asimptomatici transmit doar in cazuri foarte rare virusul COVID-19, ulterior, Organizatia Mondiala a Sanatatii s-a razgandit si a spus ca totul a fost o neintelegere si ca rata pacienților fara simptome capabili sa impraștie virusul variaza intre…

- Primul val de coronavirus pare a seincheia in Europa, iar experții iși pun intrebarea legitimacand va lovi cel de-al doilea. Au fost diversitați de opinii pemarginea acestui subiect, iar una dintre acestea, comunicata și despecialiștii Organizației Mondiale a Sanatații, este ca aldoilea val ar putea…

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, afirma un inalt responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații, care semnaleaza o situație alarmanta in Brazilia, unde numarul de imbolnaviri a trecut de 310.000 și cel al deceselor de 20.000, cu un record negru de aproape 1.200 de…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…

- „Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament fara sa existe o decizie finala. In momentul de fata ea a fost aprobata de Senatul Romaniei, a fost adoptata de Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor. Este momentul ca ea sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor”, a…

- Izolarea in casa si alte masuri stricte care sunt in vigoare in Italia de doua saptamani ar trebui sa conduca in curand la o stabilizare a epidemiei de coronavirus, dar este nevoie in continuare de precautie, a declarat luni un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters,…

- Izolarea in casa si alte masuri stricte care sunt in vigoare in Italia de doua saptamani ar trebui sa conduca in curand la o stabilizare a epidemiei de coronavirus. O spun oficiali ai Organizației Mondiale a Sanatații, care avertizeaza insa ca este nevoie in continuare de precautie.