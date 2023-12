Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Muraru, deputat in Parlamentul Romaniei și membru al Grupului de parlamentar de prietenie cu Israelul, a participat recent la o misiune de solidaritate in Israel, in urma careia susține ca aceasta experiența i-a intarit convingerea ca terorismul nu este doar un atac asupra unui stat, ci un…

- Alexandru Muraru, deputat in Parlamentul Romaniei si membru al Grupului de parlamentar de prietenie cu Israelul, a participat recent la o misiune de solidaritate in Israel, alaturi de membri ai parlamentelor din Europa, Parlamentul European, lideri civici si oameni de afaceri.Potrivit unui comunicat…

- In urma criticilor privind numarul mare de victime civile in Fasia Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu a comparat razboiul impotriva gruparii islamiste Hamas cu lupta Aliatilor impotriva nazistilor in Al Doilea Razboi Mondial, potrivit DPA, scrie AGERPRES.In ciuda victimelor civile, Aliatilor…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al premierului Beniamin Netanyahu, a vorbit la Antena 3 , susținand ca „Israelul face o favoare umanitații eliminand acest rau numit Hamas”. „Premierul Beniamin Netanyahu a avut un mesaj extrem de clar. Este doar inceputul. Vom distruge capabilitațile militare ale Hamas…

- Ultimatumul de 24 de ore pentru evacuarea civililor din nordul Fașiei Gaza dat de Israel Defense Forces (IDF) expira cel mai tarziu in aceasta noapte, iar israelienii pot porni tavalugul militar impotriva Hamas.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat sprijinul Europei fața de Israel și a afirmat ca Israelul are dreptul de a se apara impotriva “atrocitaților comise de Hamas”. “Acesta este cel mai abominabil atac impotriva evreilor dupa Holocaust incoace”, a declarat ea la Tel Aviv,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni Israelul impotriva unui atac „la intamplare” asupra civililor din Gaza in razboiul impotriva Hamas, relateaza AFP. Presedintele Erdogan a afirmat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau israelian Isaac Herzog, ca „lovirea colectiva…

- Optiunile premierului Benjamin Netanyahu de a pedepsi Hamas pentru incursiunea mortala din Israel ar putea fi limitate de grija fata de numerosii cetateni israelieni capturati in timpul raidului, in timp ce o natiune marcata in trecut de crize ale ostaticilor se confrunta poate cu cea mai grava situatie…