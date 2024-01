Stiri pe aceeasi tema

- "Pe plan european are loc un asalt impotriva fermierilor din toata Europa. Sunt atacați din doua parți. Fermieri, nu ma refer la multinaționale care au 1000 de hectare sau un milion (de hectare - n.r.). Ma refer la cei cu 50 de hectare. Ei sunt atacați din doua parți ca și a noștri. Unu, dar la noi,…

- Parisul a „decis sa nu se alature” atacurilor coalitiei americano-britanice impotriva rebelilor houthi in Yemen „pentru a evita orice escaladare” in regiune, a explicat președintele Emmanuel Macron poziția Franței. Totodata, liderul de la Elysee si-a reiterat apelul la un armistitiu in Razboiul din…

- Atacantul Karim Benzema a depus o plangere impotriva ministrului de interne al Frantei, Gerald Darmanin, care afirmase ca jucatorul ar avea "legaturi cunoscute" cu confreria Fratii Musulmani, informeaza rmcsport.fr.Atacantul francez, care joaca in prezent la clubul saudit Al-Ittihad, a depus o plangere…

- Potrivit OMS, datele provenite din diverse surse au indicat o crestere a transmiterii virale luna trecuta, alimentata de reuniunile oamenilor din timpul sarbatorilor de iarna si de varianta JN.1, care este de acum varianta cel mai frecvent raportata la nivel mondial, relateaza agenția AFP preluata de…

- Alexandru Muraru, deputat in Parlamentul Romaniei și membru al Grupului de parlamentar de prietenie cu Israelul, a participat recent la o misiune de solidaritate in Israel, alaturi de membri ai parlamentelor din Europa, Parlamentul European, lideri civici și oameni de afaceri.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus, joi, la reuniunea OSCE de la Skopje ca Republica Moldova este „urmatoarea victima a razboiului hibrid declansat de Occident impotriva Federatiei Ruse” intr-un discurs in care a acuzat, de asemenea, Occidentul ca distruge Organizatia pentru Securitate…

- Experimentul Pitești. Imi aduc aminte inceputul anilor 80, atunci cand intr-o buna zi, toți locuitorii județului Argeș ne-am trezit subiecții unui groaznic experiment: regimul Ceaușescu hotarase sa introduca experimental in Argeș sistemul de cartele pentru alimente. Un sfert de paine pe zi de persoana,…