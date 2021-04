Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep FK, invinsa de Fenerbahce cu scorul de 3-1, luni seara, la Istanbul, intr-un meci din etapa a 34-a a campionatului de fotbal al Turciei. Mert Hakan Yandas (56) a deschis scorul pentru Fener, Maxim a restabilit egalitatea…

- Partida dintre Gaziantep și Istanbul Basaksehir, scor 2-0, s-a disputat in cadrul etapei a 31-a a campionatului din Turcia. Alexandru Maxim a inscris mai intai din penalty in minutul 30, dubland avantajul formatiei sale in minutul 52. Pentru a citi toata știrea și a vedea cele doua goluri, accesați…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a reusit ambele goluri ale lui Gaziantep in victoria de joi, 2-0 acasa cu Istanbul Basaksehir, detinatoarea titlului, in etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Turciei potrivit Agerpres. Maxim a punctat in minutele 32, din penalty, si 52, din pasa belgianului Kevin…

- Alexandru Maxim (30 de ani), mijlocașul care traverseaza un sezon solid la Gaziantep, se afla in vizorul lui Beșiktaș și Galatasaray. Informația a fost oferita chiar de catre Marius Șumudica, antrenorul care l-a reinventat pe Maxim la Gaziantep. Tehnicianul roman, liber de contract dupa desparțirea…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep FK, invinsa de Galatasaray Istanbul cu scorul de 2-1, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Turciei. Nigerianul Henry Onyekuru (51, 78) a marcat ambele goluri ale campionilor. Gaziantep a inscris…

- Rizespor (formație cu care Marius Șumudica a semnat un contract pe un an și jumatate) a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir.Meciul a facut parte din etapa cu numarul 21 din Super Lig. Samu a deschis scorul pentru Rizespor din penalti ('49),…

- Conform publicației Karadenizgazete, Alexandru Maxim (30 de ani) este dorit de fostul selecționer al Turciei, Abdullah Avci, antrenorul celor de la Trabzonspor, locul șapte din prima liga. Dupa plecarea lui Marius Șumudica, Alexandru Maxim ar putea fi urmatorul roman care sa paraseasca Gaziantep. ...

- Apar noi detalii despre desparțirea lui Marius Șumudica (49 de ani) de Gaziantep. CONTEXT: Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia. Fiecare a venit cu propria varianta, acuzandu-se public;Declarațiile lui Șumudica…