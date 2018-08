Stiri pe aceeasi tema

- Concursurile de triatlon pentru copii din cadrul Rowmania Delta Triathlon si-au desemnat, sambata, castigatorii, circa 300 de sportivi fiind asteptati duminica, pe malul lacului Ciuperca din municipiul Tulcea, la Campionatul national de triatlon si Cupa europeana pentru juniori. Potrivit presedintelui…

- Tir cu arcul/Campionatul Național FIELD Ediția 2018 a Campionatului Național FIELD la tir cu arcul s-a desfașurat la Targu Mureș, competiția fiind organizata la diviziile Olipmic/Recurve, Compound, BareBow, Bow Hunting unlimited, atat la categoria seniori, cat și juniori. Sportivii bacauani legitimați…

- Cu cateva saptamani inainte de a lua startul la Campionatul European de Atletism, programat in perioada 7 – 12 august, la Berlin, Paula Todoran a decis sa ia startul si in cursa de 10.000 de metri din cadrul Campionatului National de Atletism, desfasurat in aceste zile, la Pitesti. Atleta pregatita…

- Timp de patru zile, sportivii sectiilor de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni si ACS Nada Florilor Falticeni au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National pentru juniori I, II si III, ce au avut loc la Iasi. Canotorii celor trei ...

- Plaja de la Limanu va gazdui, in perioada 29 iunie 1 iulie, finala Campionatului National individual de lupte pe plaja pentru juniori mici 3 si 4 . Programul meciurilor este urmatorul: vineri, 29 iunie tururi eliminatorii la juniori 4 la baieti, la categoriile 39 kg, 35 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, 60 kg;…

- Stadionul Areni a fost saptamana trecuta gazda unuia dintre cele doua turnee semifinale ale Campionatului Național de juniori Under 15, prilej cu care formațiile CFR Cluj, Kinder Sangeorgiu de Mureș, UTA și Juniorul Suceava s-au luptat pentru singurul loc care asigura prezența in finala naționala. ...

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și-a depașit orice record de medalii obținut la o competiție atletica, in 10 iunie, cu ocazia Campionatului Național de Marș – 20 de kilometri, de la Pitești, unde toate cele cinci sportive care au facut deplasarea au devenit campioane naționale, la individual sau…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și-a depașit orice record de medalii obținut la o competiție atletica, in 10 iunie, cu ocazia Campionatului Național de Marș – 20 de kilometri, de la Pitești, unde toate cele cinci sportive care au facut deplasarea au devenit campioane naționale, la individual sau…