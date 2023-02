Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, euforic dupa Rapid – FC Voluntari 4-1, in etapa a 24-a din Liga 1. Pentru Rapid, au marcat Dugandzic (trei goluri) și Albu, in timp ce unicul gol al oaspeților a fost semnat de Lopes. Adrian Mutu, euforic dupa Rapid – FC Voluntari 4-1 Adrian Mutu s-a declarat fericit…

- Marko Dugandzic (28 de ani) a marcat 3 goluri cu FC Voluntari, in etapa #24 din Superliga. Performanța lui Dugandzic vine la doua saptamani de la hattrick-ul marcat in poarta lui Sepsi, la victoria cu 3-0 a Rapidului. Croatul a ajuns la 15 goluri in acest sezon de Liga 1 și e golgeterul competiției.…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au pierdut, sambata seara, duelul de pe teren propriu cu Rapid București, scor -3 (16-25, 20-25, 23-25). Formația oaspete a controlat partida, dar a și dat mici semne de slabiciune in cateva momente. Chiar și așa, oltencele nu s-au ridicat la nivelul disputei, iar la…

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Nicolae Stanciu a dat recital in meciul Wuhan Three Towns – Meizhou Hakka, scor 3-0, din etapa a 26-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman a reusit o pasa de gol in victoria categorica, care i-a propulsat echipa pe primul loc in clasament. Titular la Wuhan Three Towns, Stanciu a avut nevoie de numai…

- Rapid și CSU Craiova au remizat, scor 2-2, in etapa #18 din Liga 1. Alexandru Albu (29 de ani, mijlocaș central) a vorbit la finalul partidei despre motivația pe care o aveau giuleștenii contra oltenilor. Rapid venea dupa doua eșecuri consecutive, 1-3 vs. FCSB, in campionat, și 0-2 vs. Farul, in Cupa…

- Pierdere importanta pentru Rapid: mijlocașul central Alexandru Albu, marcatorul golului de 1-2, a acuzat probleme musculare și a fost schimbat in repriza secunda a meciului cu Universitatea Craiova. Alexandru Albu, marcator in meciul contra oltenilor și om de baza in angrenajul gandit de Adrian Mutu,…

- Ciprian Marica, oficialul Farului, a vorbit despre jocul cu Rapid din Cupa Romaniei, scor 2-0. Marica a observat ca Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a parut ca nu are soluții și apelat la un joc cu minge lunga, in detrimentul unuia bazat pe posesie. Marica, dupa Rapid - Farul: „Mutu a parut disperat”…