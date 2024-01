Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Cristescu, fostul patron al Rapidului, a fost in Giulești și a urmarit meciul cu Dinamo, scor 2-1. Partida s-a jucat pe Arena Naționala, cu Dinamo gazda, insa din cauza unui conflict intre galeriile celor doua echipe suporterii Rapidului s-au dus in Giulești sa urmareasca meciul pe tabela de…

- Jayson Papeau (27 de ani) a comentat victoria Rapidului din derby-ul cu Dinamo, scor 2-1. Meciul s-a jucat pe Arena Naționala, dar suporterii Rapidului au urmarit partida de pe stadionul Giulești. Jayson Papeau a deschis scorul in minutul 44, dar Hakim Abdallah a restabilit egalitatea doar doua minute…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naționala, scor 2-1, grație golului marcat de Borisav Burmaz in minutul 90. Rapidiștii au plecat imediat dupa meci spre Giulești pentru a sarbatori victoria cu cei peste 3.000 de fani care au urmarit derby-ul de pe stadionul Rapidului. +1 FOTO VIDEO. Razvan…

- Albion Rrahmani (23 de ani) a comentat victoria din derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, chiar de pe Giulești, unde rapidiștii au mers sa sarbatoreasca succesul alaturi de cei peste 3.000 de suporteri. Kosovarul a fost titular pentru a doua oara consecutiv și a bifat 85 de minute in derby-ul de pe Arena Naționala.…

- A fost sarbatoare in Giulesti, dupa Dinamo – Rapid 1-2! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus in mod dramatic in derby-ul de pe Arena Nationala, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Burmaz in minutul 90. Rapid a jucat fara fanii sai pe Arena Nationala, dupa ce galeria giulestenilor a boicotat…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Marian Aioani (24 de ani) s-a declarat incantat de atmosfera gasita in Giulești. Rapid n-a avut galeria pe Arena Naționala, dar peste 3.000 de spectatori au cantat pe stadionul din Giulești. Dupa fluierul care a consimțit…

- Reprezentanții PCH nu cedeaza la presiunea galeriei Rapidului, care nu vrea sa se prezinte la meciul cu Dinamo, de sambata (ora 20:00), potrivit surselor GSP. Dinamo - Rapid are loc pe Arena Naționala, sambata de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1…

- Portarul Ștefan Tarnovanu (23 de ani) a analizat victoria reușita de FCSB, 1-0 cu Dinamo, și a spus ca a apreciat jocul prestat de „caini”. La finalul partidei de pe Arena Naționala, portarul roș-albaștrilor a vorbit despre importanța victoriei și a laudat prestația pe care au avut-o elevii lui Ovidiu…