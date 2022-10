Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear din lume, ar fi parasit baza sa din Marea Alba, de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times” au scris ca Putin ar vrea sa faca un test nuclear in Marea Neagra. Iata ce ar insemna o astfel de acțiune pentru Romania!

- Vladimir Putin vrea sa faca o demonstrație de forța și chiar un test nuclear in Marea Neagra. Informația a fost publicata de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, dupa ce nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear din lume, ar fi parasit baza sa din Marea Alba. De asemenea,…

- Confruntat cu o situație rușinoasa in Ucraina, Putin ar vrea sa faca o demonstrație de forța, posibil chiar un test nuclear in Marea Neagra. Informația a fost publicata de jurnaliștii de la cotidianul britanic „The Times”, in condițiile in care nava ruseasca „Belgorod”, cel mai mare submarin nuclear…

- SUA și aliații sai ar distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina – precum și ar scufunda flota din Marea Neagra – daca președintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare in țara, a avertizat, potrivit The Guadrian, fostul director CIA și generalul de patru stele in retragere al armatei…

- NATO a trimis o avertizare tuturor tarilor membre. Informatia vizeaza un submarin rusesc ce poarta „Arma Apocalipsei”. Alianta Nord Atlantica a transmis tuturor tarilor membre o avertizare potrivit careia submarinul nuclear rus K-329 Belgorod, care poarta „Arma Apocalipsei”, a fost mobilizat in Oceanul…

- Occidentul trebuie sa trateze Rusia ”cu respect”, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, in statiunea rusa Soci, de la Marea Neagra, transmite EFE, citata de Agerpres. La inceputul reuniunii, care nu a fost anuntata de Kremlin,…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.