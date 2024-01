Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE : Salvamont Romania anunța ca cei patru copii au fost gasiți și recuperați de salvamontiști. Din fericire, aceștia nu au probleme medicale. Ei au fost coborați la baza partiei, de unde au fost preluați de catre parinți. Știre inițiala: Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru…

- Mai multe persoane suspectate ca ar fi planuit atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, potrivit ziarului german Bild, citat de AFP. Politia germana a anuntat sambata seara ca face perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor, in urma unui…

- O comunitate din Tara Galilor este in stare de soc, dupa ce o romanca a fost atacata cu o arma alba. Femeia, in varsta de 29 de ani, mama a doi copii si insarcinata in 37 de saptamani, a fost injunghiata de doua ori de un cunoscut, despre care presa scrie ca e tot roman. […] The post Galerie foto. Tragedie:…

- China se confrunta cu o epidemie de pneumonie infantila. Spitalele, ”copleșite de copii bolnavi”. O alerta a sistemului de monitorizare ProMed vorbește despre o epidemie de „pneumonie nediagnosticata” la copii in China. Happening Now: A new form of Pneumonia in children is overwhelming hospitals in…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…