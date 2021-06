Alerta. O minora a plecat de acasa si este de negasit. Politia din Constanta si familia o cauta cu disperare

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 16 ani din Sanmartin, Denisa Marian, este cautata de politisti si de familie dupa ce vineri, in jurul orei 14.00, a plecat de acasa, iar de atunci nu s-a mai intors, scriu jurnalistii de la www.ebihoreanul.ro. Adolescenta este cautata și in judetul Satu Mare. „Polițiștii Poliției stațiunii…

- FOTO| ALERTA in Alba: O minora de 17 ani din Cugir a PLECAT de acasa și nu a mai revenit Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție…

- O fata de doar 15 ani a disparut fara urma din Florești de mai bine de doua zile, iar familia încearca sa dea de urma ei. „La data de 24 mai a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție Rurala Florești a fost sesizata cu privire la faptul…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 17 mai 2021, Poliția Municipiului…

- UPDATE! 8:28 „Minora de 12 ani, din Cozieni, disparuta in data de 18 mai, a fost gasita de polițiștii buzoieni, pe raza județului Brașov. Tanara nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat și ne-au sprijinit in activitațile de cautare.„ , a anunțat IPJ, in aceasta…

- Polițiștii buzoieni cauta o minora, in varsta de 12 ani, din Cozieni, care ar fi plecat voluntar de acasa la data de 18 mai 2021. „Politiștii au fost sesizați in ziua de 18 mai a.c., cu privire la faptul ca numita UNGUREANU ANDREEA TATIANA a plecat de acasa și nu a mai revenit pana in prezent. Ultima…

- Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov a fost sesizat de catre mama unei tinere, in varsta de 12 ani, cu privire la faptul ca fiica sa a plecat de la domiciliul sau din municipiul Brașov la data de 29 aprilie 2021, in jurul orei 19,00, iar pana in prezent nu a revenit.…