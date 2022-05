Alertă maximă în Târgoviște: un leu se plimbă liber pe străzi In orașul Targoviște este alerta maxima: un leu, care nu este de la Gradina Zoologica, se plimba nestingherit pe strazi. Mai mulți locuitori din Targoviște au vazut azi leul, iar ISU Dambovița a emis, pana la aceasta ora, doua mesaje RO-ALERT. „A fost semnalata prezenta unui animal salbatic (leu) in municipiul Targoviste, zona Romlux! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va fotografiati cu acesta”, se arata in al doilea mesaj RO-ALERT emis, joi, de ISU Dambovita. Primul mesaj RO-ALERT a fost dat la ora 10,52 si avertiza cu privire la prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

