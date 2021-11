Stiri pe aceeasi tema

- Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, vineri, iar Monaco este inclus in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Italia si Malta intra in zona galbena, dupa cresterea ratei de infectare. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea…

- Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, vineri, iar Monaco este inclus in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Italia si Malta intra in zona galbena, dupa cresterea ratei de infectare. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de astazi, 26 noiembrie 2021, Hotararea numarul 106 privind actualizarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.Principalele modificari sunt: in zona rosie a intrat Monaco; in zona galbena au intrat: bull;din zona…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea cu privire la lista de clasificare a tarilor si teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei.

- Principalele modificari sunt: - in zona roșie a intrat Monaco;- in zona galbena au intrat: • din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Romania și Guam;• din zona verde, in urma creșterii incidenței: Italia, Aruba, Malta și Insulele Virgine ale Statelor Unite;- in zona verde au intrat: Botswana, Brunei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor de risc epidemiologic ridicat. In zona roșie a intrat Monaco. „Principalele modificari sunt: -in zona roșie a intrat Monaco; -in zona galbena au intrat: •din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Romania și Guam; •din zona verde,…

- Romania trece din zona roșie in cea galbena, iar Italia, aflata deocamdata pe lista verde, va intra in zona galbena. Acestea sunt principalele modificari care vor intra in vigoare pe 28 noiembrie, de la miezul nopții, a informat Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU).CNSU aprobat in ședința…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 26 noiembrie 2021, Hotararea numarul 106 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. AICI LISTA TUTUROR STATELOR AFLATE IN ZONA ROȘIE Principalele modificari sunt:…