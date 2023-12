Stiri pe aceeasi tema

- DE NECREZUT… Iulian Ciocirlan, care pe 19 iunie 2022 conducea o mașina beat turta și fara permis și a ucis un batran de 74 de ani, abia luni, pe 27 noiembrie 2023, a fost trimis in judecata! Dupa un an și jumatate de la comiterea accidentului mortal! Batranul a ajuns in pamant nevinovat, iar tanarul…

- GRAV… Un barbat de 44 de ani din Stanilești a fost ranit grav noaptea trecuta, cand in locuința sa s-a produs o explozie, din cauza unui boiler care funcționa cu o butelie cu GPL. Scaparile de gaze, acumulate in cantitate mare și nesesizate la timp, au reprezentat cauza exploziei. Din fericire, deflagrația…

- Un barbat din Galați a lovit doi tineri pe care i-a acuzat ca s-au certat cu soția lui. Unul dintre ei a ajuns la spital. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit IPJ Galați, Secția 4 Poliție Galați a fost sesizata la 112 cu privire la faptul ca in fața unui bloc situat pe strada […] Articolul…

- Cauza a fost solutionata in prima instanta de Tribunalul Constanta, care a luat fata de inculpat masura educativa privativa de libertate a internarii intr un centru educativ pe o perioada de 1 an pentru savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de…

- Liceul Gambetta din orașul Arras, Franța, unde a fost ucis un profesor și au fost ranite alte doua persoane intr-un atentat islamist, a fost evacuat, luni, dupa o amenințare cu bomba. Ministrul de interne, Gerald Darmanin, a declarat ca nu exista „nicio indoiala” ca exista o legatura intre atacul din…

- TEATRU… Scene de un dramatism cat casa, luni dupa-amiaza, la Consiliul Județean Vaslui, acolo unde Ana Maria Obreja, secretara lui Dumitru Buzatu, ar fi leșinat. Inițial, aceasta anunțase ca azi iși ia concediu medical, insa dupa ora 12.00 a revenit la serviciu și s-a plantat in biroul de unde ani de…

- CLEMENTA…Instanta Judecatoriei Barlad si-a dat cu stangul in dreptul! Dupa ce initial judecatorii au dispus arestarea preventiva a 13 indivizi de etnie roma din Murgeni, Simila si Barlad, care au inspaimantat comunitatea cu manifestari violente si amenintari cu moartea, iata ca, dupa nicio luna, aceeasi…