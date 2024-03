Stiri pe aceeasi tema

- Alerta dispariție COPIL, la Botoșani! Daca ați vazut acest baiețel sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui minor, de 12 ani, din satul Orașeni Deal, comuna Curtești, care a parasit domiciliul, ieri, 11 martie, pentru a se deplasa la unitatea de invațamant din…

- Un baiat de 8 ani a disparut, sambata seara,din municipiul Constanta, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, care solicita ajutorul populației pentru gasirea minorului.

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorului IUSEIN SANCAL, de 8 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constnata, la data de 10 februarie…

- La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Politiei orasului Eforie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului ICHIM DUMITRU EDUARD, de 21 ani, din orasul Eforie Nord, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei…

- Femeie de 34 de ani, din comuna Tudora, cautata de familie cu poliția dupa ce a disparut de acasa Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 34 de ani, din comuna Tudora. Dascalu Niculina a parasit, in mod voluntar domiciliul, ieri, 20 ianuarie, in jurul orei 19:00,…

- In aceasta dimineața, 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, cu privire la faptul ca fratele sau, RISTEA CONSTANTIN MIHAI, de 15 ani, din comuna Produlești, a plecat de la domiciliu la data de 17 ianuarie a.c., fara…

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vișina au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani, cu privire la faptul ca fiica sa, NEACSA DANIELA-MARIA, in varsta de 13 ani, din Vișina, a plecat voluntar de la domiciliu, in noaptea de 14 ianuarie ...…

- Este alerta in Hunedoara! Un copil de 7 ani este dat disparut de poliție. Mama lui i-a alertat pe oamenii legii, dupa ce fiul ei nu i-a mai raspuns la telefon. Baiețelul s-ar afla la tatal lui, iar femeia nu a mai reușit sa vorbeasca cu el. Poliția Romana a facut publice semnalmentele baiatului.