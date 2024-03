Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste…

- Politistii din Botosani cer sprijinul populatiei pentru obtinerea de informatii care sa duca la identificarea unui copil de 12 ani care a plecat, luni, la scoala si nu a mai revenit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, baietelul se numeste Denis…

- Un copil in varsta de 12 ani este disparut de mai bine de 24 de ore de la domiciliul sau, din satul Orașeni Deal, comuna Curtești, județul Botoșani, și nu a revenit pana marți dimineața.

- O minora in varsta de 16 ani este cautata de politistii clujeni dupa ce a plecat de acasa duminica si nu a mai revenit la domiciliu„La data de 11 februarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca minora Gavrila Maria Cristina, in varsta de 16 de ani, a plecat…

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorului IUSEIN SANCAL, de 8 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constnata, la data de 10 februarie…

- Familia pagubita are o afacere cu legume și fructe in zona, iar in seif se zvonește ca se aflau zeci de mii de euro și de lei, potrivit BZI.Jaful a fost organizat ca in filme, hoții reușind sa intre in casa, sa ia seiful și sa-l incarce in duba in doar cateva minute Cazul a ajuns in atenția agenților…

- Familia pagubita are o afacere cu legume și fructe in zona, iar in seif se zvonește ca se aflau zeci de mii de euro și de lei, potrivit BZI.Jaful a fost organizat ca in filme, hoții reușind sa intre in casa, sa ia seiful și sa-l incarce in duba in doar cateva minute Cazul a ajuns in atenția agenților…

- La data de 9 ianuarie 2024, in jurul orei 17:30, Sectia 1 Politie Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul S.N.U.A.U. 112 de un barbat, de 51 de ani, din municipiul Galati, cu privire la faptul ca fiul sau minor, in varsta de 14 ani, ar fi plecat in urma cu o ora de la o adresa situata pe strada…