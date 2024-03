Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- Radu Ayan a fost gasit la mai bine de 24 de ore de cand a disparut. Copilul a fost transportat la spital, iar de curand, mama lui a facut și primele declarații despre starea fiului. Femeia a venit din Marea Britanie atunci cand a aflat ca baiatul este de negasit, iar acum ii este alaturi.

- Radu Ayan, copilul de doi ani din Botoșani, dat disparut, a fost gasit dupa 25 de ore de cautari. Micuțul a disparut duminica, 17 martie 2024, in timp ce se afla in grija bunicii. Dupa ce s-a dat alerta, 300 de oameni s-au mobilizat pentru a-l cauta pe micuț. Parinții lui, mama de origine romana […]…

- Radu Ayan a fost cautat mai bine de 24 de ore de 200 de oameni, care s-au mobilizat in speranța ca baiatul va fi gasit in viața. Copilul se afla langa o manastire, iar ieri era supravegheat de bunica, in grija careia a ramas de cand familia lui a plecat in strainatate.

- Baiatul de doi ani din Botoșani, dat disparut in urma cu o zi, a fost gasit. Rady Ayan se afla langa o manastire, asta dupa ce a mers aproximativ trei kilometri de locul de unde plecase. Copilul a fost transportat la spital.

- Potrivit sursei citate, copilul, care este din localitatea Tudora, se afla in vizita la o cunostinta, impreuna cu familia, si a parasit locuinta respectiva, iar cei apropiati nu au reusit sa-l gasesca.Radu Ayan are urmatoarele semnalmente: par saten inchis, ochi caprui, ten masliniu.Vestimentatie cunoscuta:…

- Un copil de 12 ani a disparut, in județul Botoșani. Avieriței Denis a plecat la școala și nu s-a mai intors, iar familia este disperata. Nu se știe in ce situație este minorul. A fost vazut ultima data ieri, 11 martie, dupa ce a parasit domiciliul.