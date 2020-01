Stiri pe aceeasi tema

- Doua rachete au fost lansate, sambata dupa-amiaza, spre o baza militara americana situata in Zona Verde din Bagdad, un perimetru ultrasecurizat, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene, anunța MEDIAFAX.Rachetele au cazut in incinta bazei militare, dar nu au fost semnalate…

- "Romania este profund ingrijorata de recentele evoluții din Orientul Mijlociu dupa atacul impotriva Ambasadei SUA in Irak - pe care Romania il condamna in mod ferm - și masuri protective și preventive luate in consecința de SUA. Detensionarea este esențiala pentru a evita o deteriorare suplimentara…

- Un nou raid aerian - aparent american -, la nord de Bagdad, a avut ca tinta, sambata dimineata, un comandant al militiilor Hashd al-Shaabi, potrivit televiziunii de stat. Atacul a avut loc la o zi dupa cel in care a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani, initiatorul acestei coalitii de paramilitari…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP."NATO…

- Prețurile petrolului explodeaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad. Cresc ingrijorarile privind un razboi in regiune Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2 dolari pe baril, iar cotatiile aurului, yenului si obligatiunilor considerate sigure…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- „Atacul de astazi a fost orchestrat de niste teroristi - Abu Mahdi al-Muhandis si Qais al-Khazali - si sustinut de aliatii Iranului Hadi al-Amari si Faleh al-Fayyad”, a scris pe Twitter Mike Pompeo, seful diplomatiei americane. El și-a susținut declarația cu trei fotografii. "„Iranul va fi…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Irak au continuat luni sub presiunea manifestantilor, care denunta fara incetare puterea si sprijinul iranian acordat acesteia, cerand, totodata, inlocuirea intregului sistem politic, noteaza AFP. Semn ca Teheranul este decis sa nu isi piarda…