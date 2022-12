Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit, luni, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe strada Zimbrului din municipiul Radauti, a informat ISU Suceava. La fata locului au intervenit militarii de la Detasamentul de Pompieri…

- Pompierii militari au intervenit, luni, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe strada Zimbrului din municipiul Radauti, a informat ISU Suceava. La fata locului au intervenit militarii de la Detasamentul de Pompieri…

- Pompierii suceveni au avut de munca și luni, in a doua zi de Craciun. Au mers de urgența pentru a stinge flacarile care au cuprins doua autoturisme aflate pe o strada din Radauți. Pompierii militari au intervenit, luni, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme. Totul…

- Pompierii militari au intervenit, luni, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe strada Zimbrului din municipiul Radauti, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in autoturism. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele informatii,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la subsolul unui bloc din Suceava, iar pompierii ajunsi acolo au constatat ca exista si un alt focar, la un bloc alaturat. Un barbat care s-a intoxicat cu fum a fost transportat la spital. Pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. ”Pompierii militari ai…

- Mai multi copaci au fost doborati de zapada in Suceava, pompierii intervenind pentru degajarea lor. ISU Suceava a anuntat, luni, ca, in urma fenomenelor meteo, pompierii au intervenit pentru defrisarea unor arbori care s-au rupt din cauza zapezii. Misiunile au fost in municipiul Suceava, pe strada…

- Mai multe mașini au fost incendiate, joi seara, pe doua strazi din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 27 de ani este suspectat ca a furat mai multe bunuri din autoturisme și apoi le-a incendiat. E a fost reținut. ”Joi, 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…