- Cazul unui baiat de 10 ani, care a fost diagnosticat cu infectie cu coronavirusul din China, desi nu a avut vreun simptom, ii ingrijoreaza pe specialisti, care se tem ca oamenii ar putea raspandi virusul nedetectati, in ciuda masurilor luate de autoritatile din China pentru controlul epidemiei, informeaza…

- PERICOL… Un barbat in varsta de 24 de ani s-a prezentat, luni, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, acuzand simptome specifice gripei. Pentru ca tanarul este student in China, tara cea mai afectata de coronavirusul din Wuhan, autoritatile sanitare bacauane au luattoate masurile…

- Al treilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Statele Unite, in comitatul Orange din statul american California, au anunțat autoritațile medicale, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Individul, un calator din Wuhan, China, a fost plasat in carantina intr-un spital…

- Canada a declarat primul caz pentru care exista suspiciune de infectare cu coronavirus la un barbat in jur de 50 de ani care s-a intors de la Wuhan. Barbatul a ajuns la Toronto in 22 ianuarie si a fost internat in spital a doua zi dupa ce a manifestat simptomele unei afectiuni respiratorii. Presedintele…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Alerta maxima in China, dupa ce numarul persoanelor care au decedat din cauza coronavirusului a ajuns la 26, in timp ce 800 de oameni au contactat virusul ucigaș.Aceste noi cifre ale virusului ”cu coroana” au facut ca oficialitațile din China sa insituie alerta maxima in țara.Astfel, ca masura de precauție,…

- Alerta in Romania! Doi muzicieni romani care au concertat in Wuhan, China, suspecti de coronavirus. Sunt cautati de autoritati Patru persoane din județul Arad sunt vizate de o ancheta epidemiologica, fiind suspectate ca ar putea sa fie afectate de virusul misterios care a ucis deja 17 oameni in China…

- Circa 60 de persoane au fost diagnosticate cu o forma misterioasa de pneumonie virala in China, iar autoritatile din domeniul sanatatii din orasul Wuhan au anuntat ca nu este vorba despre un focar de sindrom respirator sever acut (SARS), sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) sau de gripa…