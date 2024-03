Fermierii își distrug podgoriile! Lumea are prea mult vin Industria se afla la un punct de inflexiune deoarece schimbarea obiceiurilor de consum de bauturi și condițiile economice slabe par sa persiste. Un cultivator australian de struguri, Tony Townsend, a distrus jumatate din via sa de 14 hectare anul trecut. Deși strugurii erau sanatoși și viguroși , el a estimat ca ar fi pierdut aproximativ 35.000 de dolari australieni (23.000 de dolari americani) pentru a-i recolta. Din cauza unui val de caldura, a fost nevoit sa amane dezradacinarea restului, insa intenționeaza sa termine treaba odata ce vremea se racește – pierzand astfel toate viile pe care le-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

