Alertă în Japonia! Vulcanul Sakurajima erupe. VIDEO Vulcanul japonez Sakurajima, situat pe insula Kyushu, a erupt duminica, iar oamenii au fost evacuați din regiune. Agenția Meteorologica Japoneza (JMA) a declarat ca vulcanul a erupt in jurul orei locale 20:05. Imagini de pe camera de supraveghere a agenției au aratat un nor de fum sau cenușa care se ridica din vulcan. JMA a anunțat o alerta de nivel 5 – cel mai inalt nivel – cerand populației sa fuga. JMA a recomandat prudența locuitorilor din Kagoshima și orașul Kagoshima. Nu au existat rapoarte imediate privind pagube sau victime. Autoritațile de reglementare nucleara din Japonia au declarat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii japonezi au fost in stare de șoc dupa ce fostul premier Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al Japoniei, a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce facea campanie pentru alegerile parlamentare. Mulți au fost ingroziți de faptul ca un schimb de focuri de arma a avut loc intr-o națiune in mare…

- Autoritațile locale din Harkov au declarat luni (4 iulie) ca doua rachete rusești au lovit inca o școala la primele ore ale dimineții, distrugand parți din cladire. Profesoara Natalia Studentsova a declarat pentru Reuters ca a auzit doua explozii puternice in jurul orei 4 dimineața (01:00 GMT), dar…

- Mai multe persoane au fost ucise duminica intr-un schimb de focuri de arma intr-un centru comercial din Copenhaga, a anunțat poliția, adaugand ca a arestat un danez in varsta de 22 de ani și ca nu poate exclude ca este vorba de un „act de terorism”, potrivit Reuters. „Exista mai mulți raniți, iar ceea…

- Teatrul Bolșoi din Moscova s-a luminat in culorile Rusiei, ieri, duminica, 12 iunie 2022, chiar de Ziua Rusiei.Fațada emblematica a teatrului Bolșoi din Moscova a fost inundata de culori patriotice in cadrul sarbatorilor oficiale de duminica seara (12 iunie) pentru a marca Ziua Rusiei. Autoritațile…

- Hong Kong-ul a desfașurat sambata (4 iunie) forțe de securitate in apropierea unui parc important, in timp ce a avertizat oamenii sa nu se adune pentru a comemora represiunea sangeroasa a Chinei impotriva manifestanților pro-democrație din Piața Tiananmen, in urma cu 33 de ani. Sambata se comemoreaza…

- Un tribunal egiptean i-a condamnat duminica pe fostul candidat la președinție, Abdel Moneim Aboul Fotouh și pe mai multe personalitați proeminente din Frația Musulmana, o organizație interzisa, la pedepse lungi cu inchisoarea, sub acuzația de complot pentru rasturnarea statului, potrivit Reuters. Aboul…

- Autoritațile din Shanghai au analizat situația din oraș joi (12 mai), pentru ultimele cazuri de COVID-19, in speranța de a gasi o ieșire dintr-o izolare dureroasa ce ține de șase saptamani. Orașul centru comercial chinez, de 25 de milioane de oameni, și-a inasprit in ultimele zile blocada intr-un ultim…

- Luni, 2 mai, capitala comerciala chineza Shanghai a primit o lovitura grea, deoarece autoritațile au raportat 58 de noi cazuri de COVID-19 in afara zonelor izolate. Rapoartele privind noi cazuri de COVID-19 in afara zonei de izolare din Shanghai ar putea insemna un regres in lupta orașului impotriva…