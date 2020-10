ALERTĂ! Deranj foarte mare în FINANȚELE țării! Cifrele pagubelor provocate de COVID Execuția bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 67,27 miliarde de lei (6,36% din PIB), din care mai mult de jumatate este rezultat din masurile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19. Sume in valoare de 37,12 miliarde de lei (3,51% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitațile fiscale, investiții și cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce inseamna greul și lipsurile Creșterea deficitul bugetar aferent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

