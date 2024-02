O masuratoare a indicat o crestere a nivelului de radiatii im curtea Institutului de Igiena al Directiei de Sanatate Publica Timis de pe strada Victor Babes din Timisoara, aflata in apropiere de centrul Timisoarei. Politistii fac cercetari in acest caz. Echipajul CBRN din cadrul Detasamentului 1 Timisoara face, miercuri, masuratori, dupa ce a fost semnalata prezenta radiatiilor radiologice intr-o zona din oras. ”Materialul radioactiv se afla in curtea Laboratorului de Igiena a Radiatiilor de pe strada Victor Babes din Timisoara. Cercetarea radiologica s-a efectuat in prezenta si sub indrumarea…