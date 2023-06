Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrgerea barajului de la Kahovka, cel mai mare din Ucraina, creaza panica in Romania. Unii romani și-au anulat vacanțele rezervate pe Litoralul Romanesc, iar in Tulcea operatorii economici de pe litoralul Marii Negre se plang ca…

- Alerta in Marea Neagra, la 300 de kilometri de Romania. Autoritatile din Odesa au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului de holera. Autoritațile de pe litoralul romanesc monitorizeaza poluarea provocata in Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, in condițiile in care…

- Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele care se revarsa sunt aduse de curenți direct spre Romania. Mai sunt 10 zile pana ii vom vedea efectele, avertizeaza specialiștii. „In momentul de fața se poate vedea o imagine satelitara din data de 10 iunie: se vede zona de varsare…

- Este puțin probabil ca poluarea sa ajunga in Marea Neagra in scurt timp sau in cantitați semnificative, spune Tanczos Barna, dupa ce in spațiul public privind propagarea unei unde de poluare pe cursul raului Nipru. Ministrul Mediului a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Ruslan Strilets,…

- Ministerul Apararii de la Londra, care publica zilnic un buletin informativ de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a comunicat azi ca in urma deraierii unui tren joi, in apropiere de Simferopol, „a fost blocata singura linie de cale ferata catre portul Sevastopol, baza Flotei Ruse de la Marea Neagra.…

- Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina, Mikola…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE) ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea…