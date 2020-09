Rusia incearca sa discrediteze alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite si mai ales votul prin corespondenta, suspecteaza Departamentul Securitatii Interne (DHS) intr-o nota interna dezvaluita joi de mai multe media americane, transmite AFP.



"Rusia este susceptibila sa accentueze in continuare criticile impotriva votului prin corespondenta, cu scopul ca populatia sa isi piarda increderea in procesul electoral", au scris in nota lor specialistii in informatii din cadrul DHS.



Ei sunt de parere ca eforturile ruse in acest sens au inceput cel putin in martie…