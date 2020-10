Stiri pe aceeasi tema

- Facebook si Twitter au anuntat joi ca au desfiintat mai mult de 12 retele de dezinformare de pe platformele lor, folosite de grupuri politice si sustinute de state din mai multe tari pentru a-i induce în eroare pe utilizatori, transmite Reuters, citata de Agerpres. Cele doua companii au anuntat…

- John Ratcliffe, directorul Serviciul National de Informatii, a publicat marti informatii declasificate despre campania din 2016 a lui Hillary Clinton pe care mai multi oficiali le considera neverificate si posibil dezinformare din Rusia, relateaza New York Times.

- Moscova a respins joi amenintarea cu sanctiuni americane si incercarea de a izola Iranul, Rusia intentionand sa isi dezvolte cooperarea militara cu Teheranul la finalul embargoului ONU asupra armelor, noteaza AFP. "Rusia nu isi va fonda in niciun fel politica pe baza acestor exigente agresive si ilegale"…

- Rusia a respins conditiile impuse de Washington, apreciind ca exista sanse ''minime'' de a prelungi tratatul New START cu SUA, ultimul pact major asupra armelor nucleare dintre cele doua tari, conform unei declaratii facute de ministrul rus adjunct de externe Serghei Riabkov, citat luni…

- Microsoft a alertat recent o firma de consultanta care lucreaza pentru campania lui Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie in SUA, ca a fost tinta unor hackeri despre care compania americana spune ca ar fi sustinuti de Rusia, au declarat joi pentru Reuters trei surse…

- Directorul Serviciilor Nationale de Informatii (DNI) ale SUA a aparat duminica decizia guvernului lui Donald Trump, criticata de democrati, de a nu mai trimite decat note scrise Congresului cu privire la starea campaniilor de ingerinta in viitoarele alegeri, informeaza AFP si dpa. In timp ce Rusia,…

- Statele din New York, New Jersey si Hawaii, conduse de democrati, i-au atacat marti in justitie pe Donald Donald si pe directorul Serviciului Postal al SUA (USPS), Louis DeJoy, acuzati ca intentioneaza sa ''desfiinteze'' acest serviciu public inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie, in cadrul…

- SUA au acuzat joi Rusia ca a testat o arma anti-satelit lansata in spatiu dar Moscova a dezmintit, numind obiectul un "instrument special" de inspectie spatiala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Indiferent despre ce ar fi vorba, manevra reprezinta pentru Washington o rara escaladare militara in…