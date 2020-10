Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept „animale” un grup de manifestanti care au vandalizat statui ale foștilor președinți, cerand aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri in cadrul manifestatiilor, relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept 'animale' un grup de manifestanti, cerand aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri in cadrul manifestatiilor, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.'Bagati aceste animale in inchisoare, acum', scrie Trump intr-o postare…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump, ramas in urma in sondaje cu mai putin de o luna inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, l-a catalogat miercuri drept „tacanit” („wacko”) pe adversarul sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, bolnav de COVID-19, a anuntat luni, cu putin timp inainte de a pleca de la spitalul unde i s-au acordat ingrijiri spre Casa Alba, ca isi va relua "in curand" campania electorala, noteaza AFP. Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a criticat din nou joi votul prin corespondenta, afirmand ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie nu va fi poate niciodata stabilit cu precizie, relateaza Reuters si DPA. "Din cauza acestei mase noi si fara precedent de buletine…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca noul coronavirus „va disparea” si si-a exprimat opozitia fata de ideea impunerii la nivel national a obligativitatii purtarii mastii.„Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru va disparea'.