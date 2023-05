Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Rezultate alegeri Turcia: Recep Erdogan a CAȘTIGAT alegerile prezidențiale: Va avea parte de un nou mandat Rezultate alegeri Turcia: Recep Erdogan a CAȘTIGAT alegerile prezidențiale: Va avea parte de un nou mandat Rezultatele alegerilor din Turcia au fost anunțate de autoritați. Presedintele…

- Presedintele in functie al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si adversarul sau, Kemal Kilicdaroglu, indeamna alegatorii sa se prezinte in numar mare la urne in al doilea tur al scrutinului prezidential, programat duminica.

- Se inregistreaza nervozitate pe piețele financiare si in randul investitorilor occidentali, in perspectiva turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Turcia, pe care actualul președinte Recep Erdogan are șanse sa-l caștige.

- Trimisul special al TVR la alegerile din Turcia, Alexandru Costache, a stat de vorba cu jurnaliști turci cu experiența care i-au argumentat de ce Recep Tayyip Erdogan ar avea prima șansa intr-un tur doi, in fața opozantului Kemal Kilicdaroglu.

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP.

- Locuitorii Muntenegrului sunt asteptati la urne duminica, pentru a alege noul presedinte al tarii, in conditiile in care actualul presedinte Milo Djukanovic participa la cursa electorala alaturi de alti sase contracandidati, printre care patru membri ai taberei pro-sarbe, informeaza dpa.

