"Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele Romaniei trebuie sa nu aiba imunitate", a spus Dancila intr-o conferinta de presa.



Ea a mentionat ca a doua masura va fi aceea de a se "lupta" in Consiliul European pentru fonduri mai mari pentru Romania.



"La 1 decembrie se voteaza noua Comisie Europeana. Este foarte important ca…