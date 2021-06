Stiri pe aceeasi tema

- E zi de vot in Romania! S-au deschis urnele in 36 de localitați, acolo unde duminica, 27 iunie, au loc alegeri locale parțiale. Scrutinul se va incheia diseara, la ora 21.00. In 36 de localitați din țara sunt organizate alegeri locale parțiale, fiind deschise 176 de secții de votare, potrivit Agerpres.…

- Aproximativ 1.500 de politisti, jandarmi, pompieri si efective din cadrul altor structuri ale MAI sunt mobilizati, duminica, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a alegerilor locale partiale, care au loc in 36 de localitati din 23 de judete, informeaza Ministerul Afacerilor Interne…

- Locuitorii din 36 de orase si comune din 23 de judete sunt asteptati la vot, duminica, in cadrul alegerilor locale partiale. In unele cazuri, scrutinul se repeta dupa ce oamenii au votat un primar decedat in timpul campaniei sau un candidat care a fost condamnat. In unele cazuri, rude apropiate ale…

- Alegeri locale parțiale au loc duminica in in 36 de localitati din 23 de judete. Sectiile de votare s-au deschis la ora 07.00. Alegatorii sunt asteptati la vot pentru a-si alege primarii si, intr-o singura comuna, Consiliul Local.

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale de duminica se incheie sambata, la ora 07.00. Alegerile vor avea loc in 36 de localitati din 23 de judete. Pe durata campaniei au fost sesizate 22 de incidente electorale dintre care 14 confirmate. S-au inregistrat 8 infractiuni. ”Autoritatea…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) prelungeste programul de lucru cu publicul in cele 23 de judete unde se desfasoara alegeri locale partiale, in preziua si ziua acestora, venind in sprijinul cetatenilor Uniunii Europene care doresc eliberarea certificatelor de inregistrare a rezidentei…

- Romanii din 36 de localitați sunt chemați duminica la vot pentru a-și alege primarii sau consilierii locali. Printre orașele unde au loc alegeri locale parțiale se afla și Bragadiru din Ilfov, Filiași din Dolj, precum și zeci de comune, inclusiv Deveselu din Olt.

- Guvernul a adoptat miercuri hotararea prin care s-a stabilit ca alegerile locale partiale pentru primari si un consiliu local sa se desfasoare in data de 27 iunie 2021, anunța Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Hotararea va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial, Partea I. In județul…