Alegeri în Turcia: Prezență mare la urne. La ce oră se vor publica rezultatele Turcii sunt chemati duminica la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii. Secțiile de votare se vor inchide la ora 17:00, iar primele rezultate exit-poll vor aparea la scurt timp dupa inchidere. Kemal Kilicdaroglu indeamna populația sa iasa la vot. ”Fratele meu care inca nu ai votat, mergi la vot, nu fi leneș, voteaza. Viitorul tau este la un pas de tine…”, se arata intr-o postare pe Twitter a lui Kemal. Un alegator turc a venit la secția de votare deghizat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

