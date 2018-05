Stiri pe aceeasi tema

- Alianta inedita dintre liderul religios siit Moqtada Sadr si comunisti asupra unui program anticoruptie (Marsul pentru reforme) s-a clasat pe primul loc in sase din 18 provincii si pe locul doi in alte patru.Alianta Victoriei, o lista a fostilor membri ai Hachd al-Chaabi (Unitatile de mobilizare…

- Cele doua liste antisistem au creat o surpriza si se claseaza primele dupa alegerile legislative din Irak, devansand-o pe cea a premierului in exercitiu Haider al-Abadi, potrivit unor rezultate partiale oficiale obtinute in noaptea de duminica spre luni de AFP. Alianta fara precedent intre liderul religios…

- Cele doua liste antisistem au creat o surpriza in Irak, plasandu-se in fruntea alegerilor legislative si devansand-o pe cea a premierului aflat la sfarsit de mandat Haider al-Abadi, potrivit rezultatelor partiale oficiale obtinute de AFP in noaptea de duminica spre luni. Alianta inedita…

- Alianta prim-ministrului irakian in exercitiu, Haider al-Abadi, a castigat alegerile parlamentare care au avut loc sambata, potrivit Reuters care citeaza surse oficiale, scrie news.ro.Locul secund este ocupat de alianta clericului Moqtada al-Sadr, au mai transmis aceleasi surse. Rezultatele…

- Irakienii au dat o lovitura clasei politice pe care o acuza de corupție, scrie France 24. Alegerile legislative de ieri au fost marcate de cea mai mare rata de absenteism din 2005 încoace. Este vorba de primul scrutin parlamentar dupa victoria forțelor irakiene asupra jihadiștilor…

- Forte ce insumeaza 21 de nave militare, 10 aeronave de lupta, un submarin si 2.300 de militari din mai multe tari vor participa incepand de joi, timp de opt zile, la Sea Shield 18, cel mai mare exercitiu aliat de pe flancul sud-estic al NATO, a informat un comunicat de presa al Statului Major al…

- Numele preferat al pariorilor britanici pentru cel de-al treilea copil al cuplui princiar William-Kate. Prenumele Mary pare sa devina un favorit incontestabil in topurile intocmite de casele de pariuri din Marea Britanie, a anuntat luni Press Association. Casa de pariuri William Hill a acordat o cota…

- Selectionata Irlandei a realizat al treilea Mare Slem din istoria sa in Turneul celor Sase Natiuni la rugby, castigand toate meciurile disputate in actuala editie a acestei competitii, ultimul dintre ele sambata, in fata reprezentativei Angliei, de care a dispus cu 24-15 pe stadionul Twickenham din…