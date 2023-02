Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin intr-o impuscatura mortala pe un platou de filmare al filmului „Rust” in 2021 au renuntat luni sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, potrivit www.nytimes.com. Alec Baldwin este urmarit penal in New Mexico pentru omor prin imprudenta si risca o pedeapsa de 18 luni de inchisoare, la fel ca armuriera Hannah Gutierrez-Reed. El risca pana la cinci ani de inchisoare daca era gasit vinovat de neglijenta in forma agravanta. Aceasta circumstanta agravanta a fost contestata de avocatii sai, pe motiv ca se invoca o lege din…