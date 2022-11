Alarmă în Azuga!Un urs a fost văzut în cimitirul orașului Autoritatile din judetul Prahova au emis, sambata, un mesaj Ro-Alert prin care semnaleaza localnicilor dar si turistilor aflati pe Valea Prahovei, in statiunea Azuga, ca un urs se afla in localitate. Conform datelor furnizate de oficialii Inspectoratului pentru Situatii de urgenta Prahova, mesajul Ro-Alert a fost emis dupa ce animalul a fost vazut intr-un copac. […] The post Alarma in Azuga!Un urs a fost vazut in cimitirul orașului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

