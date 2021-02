Unitatea mobila ATI de la Institutul Marius Nasta a inceput sa degaje fum, dupa ce un ventilator ar fi produs o flama deschisa. Mai multe mașini de pompieri și ambulanțe erau prezente, au venit la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, unitate COVID, unde alerta a fost data la 22:24. Au intervenit opt autospeciale de stingere […] The post Alarma de incendiu la Institutul Marius Nasta. O degajare de fum la unitatea mobila ATI a dus la mutarea pacienților in alte secții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .