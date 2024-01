Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alain Delon, ”extrem de socat de mediatizarea” vietii sale, urmeaza sa depuna plangere impotriva fiului sau Anthony Delon, anunta avocatii actorului joi, la o zi dupa ce acesta din urma a anuntat miercuri, intr-un interviu acordat Paris Match, ca a depus o plangere impotriva surorii sale, Anouchka…

- Alain Delon, monstrul sacru al cinematografiei franceze, este „slabit” si „nu suporta sa se vada astfel, diminuat”, a declarat fiul sau Anthony intr-un interviu pentru revista Paris Match.

- Un barbat care a caștigat la loto o suma uriașa de bani și-a dat fosta partenera in judecata dupa ce a avut o singura rugaminte. Pentru ca nu s-a ținut de cuvant, femeia risca acum sa piarda mulți bani. Ce i-a cerut acesta

- Este vorba de dosarul 7068 118 2023, prin care fostul director, Florentina Tigmeanu, contesta decizia de sanctionare pe care i a aplicat o ISJ Constanta, in timp ce detinea functia de conducere la Scoala nr. 30 "Gheorghe Titeica" Nu a fost stabilit un prim termen in cauza. Florentina Tigmeanu, fostul…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru, a respins una dintre cererile de chemare in judecata depusa de fostul șef al Procuraturii Anticorptie, Viorel Morari, impotriva procurorului general demis Alexandr Stoianoglo. Este vorba despe acțiunea de aparare a onoarei, demnitații și reputației profesionale.…

- Dorin Meran, fost comisar-șef al Garzii de Mediu Tulcea, a fost trimis in judecata pentru luare de mita, in forma continuata.Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Dorin Meran, la data faptei comisar-șef al Comisariatului județean Tulcea din…

- Omul de afaceri Ovidiu Palcu, patron al firmei Inteco Holding și proprietarul ziarului Glasul Aradului, a scapat de controlul judiciar. Decizia Tribunalului Arad este definitiva.... The post Ovidiu Palcu a scapat de control judiciar, dar nu a scapat de judecata. Este așteptat rechizitoriul appeared…

- Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au finalizat cercetarile intr-un dosar penal ce-l vizeaza pe un șofer care a incercat sa mituiasca polițiștii.