- Noi clase de fotbal pentru fete vor fi infiintate in cinci licee cu program sportiv din tara, incepand din urmatorul an scolar, a anuntat, joi, Ministerul Educatiei. „Incepand cu anul scolar 2024 – 2025, infiintam cinci noi clase de fotbal pentru fete in liceele cu program sportiv din Bistrita, Buzau,…

- Vanzari 1 camera VAND garsoniera confort 1, cu centrala termica, 4/4, Comisia Centrala, sau schimb cu apartament 2 camere + diferenta.Tel. 0721/852898. Vanzari 2 camere VAND apartament 2 camere, etaj 3, zona Gara.Tel. 0764/585250. VAND apartament 2 camere, Unirii 20, etaj 2, 57 mp, 60.000 euro, negociabil.…

- Bucuria creației prinde viața in fiecare detaliu! Qillingul este mai mult decat o simpla tradiție – este o forma de arta care ne permite sa transformam materialele simple in opere incarcate de multa frumusețe și emoție. La centrul CIA – Sfanta Maria din Golești, rezidenții noștri au abordat qillingul…

- Adrian Marinescu, director medical Institutul ”Matei Balș”, arata ca moartea președintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, a fost un caz de gripa cu o evoluție fulminanta. Potrivit stiripesurse.ro, Marinescu ii sfatuiește pe toți romanii sa ia foarte in serios gripa, sa se vaccineze și sa fie preventivi.…

- La 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg, nascut la 14 martie 1984, in White Plains, New York, a lansat „the facebook”, nume preluat de pe foile distribuite bobocilor, ce prezentau profilul studentilor la Harvard. A devenit Facebook.com in august 2005. In septembrie 2003, Mark Zuckerberg, student in anul…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care a avut loc luni seara la Los Angeles, a urmat cu scrupulozitate, dupa o amanare de patru luni provocata de grevele de la Hollywood, scenariul prevazut: serialele „Succession” si „The Bear”, marile favorite, s-au impus detasat, transmite marti AFP. Sezonul…

- Postare pe blog.libris.ro: Dupa cum v-am obișnuit deja, la inceputul fiecarui an ne uitam curioși sa vedem cum arata topul carților vandute pe libris.ro in anul ce tocmai s-a incheiat. Care sunt cele mai vandute titluri pe țara? Dar pe fiecare județ? Cine sunt cei mai cautați autori? Ce categorii se…

- Jodie Foster a avut o reactie plina de umor la adresa Generatiei Z in timpul unui interviu acordat recent pentru cotidianul The Guardian, in care vedeta americana a declarat ca tinerii din aceasta generatie sunt deosebit de enervanti la locul de munca, informeaza revista Variety. Generatia Z, care urmeaza…