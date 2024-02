Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul de arte marțiale Adrian Dochioiu a postat pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Addras un mesaj prin care incearca sa le explice parinților cum ii ajuta pe copii practicarea artelor marțiale. Postarea vine la cateva zile dupa ce unul dintre sportivii legitimați la Clubul Addras, campion…

- Primaria Nanești a anunțat astazi, printr-o postare publicata pe Facebook, ca s-a stins din viața Costica Jujau, membru respectat al comunitații, cel care a fost ani la rand operator de film la Caminul Cultural din comuna. „Dumnezeu sa il odihneasca in pace pe domnul Costica Jujau! Cunoscut fiind ca…

- Legea de ratificare a Acordului dintre Romania si SUA privitor la recunoasterea reciproca a perioadelor de munca si a dreptului la pensie a fost promulgata, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe pagina de Facebook. „In baza Acordului va fi posibila valorificarea perioadelor…

- Tiparirea cupoanelor de pensie cu majorarea de 13,8% a demarat duminica dimineata, iar banii vor ajunge la pensionari incepand din luna ianuarie, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. „Cupoanele de #pensie cu majorarea de 13,8%…

- Primaria Dumbraveni a postat pe Facebook un video in care, din cauza vantului puternic, firele electrice se ating și provoaca o flama puternica și scantei. „Energia electrica este intrerupta parțial in satul Dragosloveni, la Candești (punctul ,,zootehnie”) și parțial in satul Dumbraveni, unde este afectata…

- Anul acesta s-au implinit 155 de ani de la nașterea savantului sovejean Simion Mehedinți, iar cu acest prilej au fost organizate evenimente atat la Focșani, cat și in Soveja. Printr-o postare pe pagina de Facebook, Ionuț Filimon, primarul comunei Soveja, a anunțat ca la sfarșitul saptamanii trecute…