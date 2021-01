Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda autorizarea conditionata a vaccinului dezvoltat de compania americana Moderna, informeaza DPA, citata de Agepres. Acesta folosește aceași tehnologie ca și Pfizer&BioNTech, dar este mai scump, fara sa necesite condiții atat de drastice de transport. Comisia Europeana, care a semnat un contract de pre-comanda pentru 160 de milioane de doze […] The post Al doilea vaccin cu ARN mesager intra pe piața europeana. Ce il diferențiaza de serul Pfizer&BioNTech appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .