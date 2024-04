Presedintele Chinei, Xi Jinping, vine in Europa! Anunțul vizitei a fost facut de seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Acesta anunțat ca liderul chinez va efectua o vizita in perioada 8-10 mai. Președintele Chinei vine in Europa, chiar la prietenul lui Vladimir Putin, la Viktor Orban. Șeful de cabinet al premierului Ungariei a […] The post Președintele Chinei vine in Europa, la prietenul lui Putin appeared first on Puterea.ro .