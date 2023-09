Stiri pe aceeasi tema

- Al Di Meola, celebrul chitarist american care a concertat la București a fost internat seara trecuta, la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitala, cu probleme cardiace. Care e starea de sanatate a artistului in prezent și ce spun cadrele medicale.

- Celebrul chitarist american Al Di Meola a fost internat cu probleme cardiace, miercuri seara, la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Bucuresti. "Confirm faptul ca Al Di Meola este internat de aseara la cardiologie pe garda de STEMI, stabil in momentul de fata", a precizat purtatorul de cuvant al unitatii…

- Artistul Al Di Meola a suferit un atac de cord, in timp ce susținea un concert la Arenele Romane din București. Chitaristul nu a mai putut termina spectacolul din cauza problemelor medicale. Al Di Meola, un virtuoz al chitarei, a avut miercuri seara un concert in capitala. In timp ce acesta se afla…

- Bilanțul victimelor exploziei de la Crevedia a ajuns la 5, dupa ce un alt pacient a murit la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din Capitala. Barbatul era un nepalez care lucra in Romania, iar familia acestuia a fost anunțata. ”In cursul acestei dimineti, a decedat la Spitalul Clinic de Urgenta ”Bagdasar Arseni”…

- Totodata, ea a marturisit ca spera ca Cristian Cioaca sa nu mai aiba niciodata nevoie de ea."Ma aștept sa fie un om responsabil pe viitor. Ma aștept sa fie un tata bun pentru copilul sau, pe mai departe. Sunt convinsa ca acești ani de suferința l-au influențat profund și va știi de acum sa-și prețuiasca…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor peste 3.000 de copii din Capitala și 24 de județe din țara. Copiii au nevoie de 1.000 oameni buni care sa le devina prieteni,…

- In urma cu peste o luna, PRO TV a dat startul filmarilor pentru un nou serial care ii va ține pe telespectatori in suspans și le va oferi șansa sa descopere o poveste de neratat care ii va trece printr-un cumul de sentimente și emoții, GROAPA!In fiecare zi de filmare, actorii pornesc din București și…

- Tot mai multe zboruri au intarzieri din cauza crizei de personal din marile aeroporturi, dar și a unor probleme cu care se confrunta companiilor aeriene, relateaza Ziare.com.Spre exemplu, 13 zboruri erau anunțate cu intarzieri, numai in prima parte a zilei de duminica, pe aeroportul Interna'ional "Henri…